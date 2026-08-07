«Детская травма»: Гулявшая голышом по Москве Брагина решила устроить переоценку ценностей на домашнем аресте

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Брагина, ранее задержанная за прогулку по Москве в обнажённом виде, в беседе с Life.ru заявила, что причиной её эпатажного поведения стала детская психологическая травма. Всю жизнь она пыталась доказать окружающим, что «свободна».

Экс-участница «Дома-2» связала порноконтент с детской травмой. Видео © Life.ru

«Я пыталась доказать всем, что я свободна, что мне можно! <...> Я буду на домашнем аресте, мне есть о чём подумать», — сказала она.

По словам Брагиной, после того как её отправили в спецприёмник на 14 суток за мелкое хулиганство, у неё началась переоценка ценностей. Она осознала, что дальнейшая жизнь в таком ключе не приведёт ни к чему хорошему. Сейчас девушка находится под домашним арестом и намерена много размышлять о своей жизни. Брагина назвала случившееся большим уроком и поблагодарила полицию за то, что её берегли. В планах на будущее у неё — встретить любимого человека и родить детей.

Напомним, экс-участница реалити-шоу устроила голый перформанс в магазине на Волоколамском шоссе, снимая свои покупки на камеру для личного телеграм-канала. Девушка объяснила, что публичное обнажение стало для неё способом преодолеть личные барьеры и выйти за привычные рамки. Однако её действия пресекли сотрудники правоохранительных органов, и Брагину задержали за нарушение общественного порядка. Кроме того, мировой судья района Покровское-Стрешнево назначил ей административный штраф за употребление наркотиков — поводом послужило поведение задержанной уже в отделении полиции.