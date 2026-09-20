Из семьи генерала ВСУ — в подмосковное такси: Как живёт старший брат Сергея Наева

Старший брат бывшего командующего Объединёнными силами ВСУ Сергея Наева обанкротился и стал работать таксистом в Подмосковье. О судьбе 61-летнего Юрия Наева сообщает Mash.

По данным канала, мужчину признали банкротом в 2023 году. Денег и имущества у него не оказалось, при этом перед тремя кредиторами накопился долг примерно в 300 тысяч рублей.

Юрий Наев снимал жильё в подмосковном Нахабине и возил пассажиров по Москве и области. Судя по открытым базам, серьёзных штрафов и дорожно-транспортных происшествий за ним не числится.

Ещё в 2018 году суд в Орловской области снял мужчину с регистрационного учёта в одном из домов. Как утверждается, жить там Наев не собирался, а прописка понадобилась ему для получения водительских прав. На заседание суда он не пришёл.

Всего в семье трое братьев: Юрий — старший, Сергей — средний. Младший, 51-летний Максим Наев, родился в Потсдаме, где в то время служил их отец. Потом он остался жить в Крыму, работал в Пенсионном фонде России, а затем устроился в «Миранда-медиа» — крупную телекоммуникационную компанию, предоставляющую на полуострове услуги интернета, телевидения и мобильной связи.

В 2018 году украинские СМИ писали, что Максим переводил Сергею Наеву по 130 тысяч гривен из Крыма. Генералу пришлось публично объяснять происхождение этих денег: он утверждал, что брат оказывал ему обычную родственную помощь.

Позднее Сергей Наев признавал, что у него есть близкие в России и Крыму, однако заявлял, что больше с ними не общается.

В разные периоды с 2018 по 2024 год Наев командовал Объединёнными силами ВСУ. После начала СВО он отвечал за оборону северного направления, в том числе Киева, а в декабре 2022 года получил звание Героя Украины. В феврале 2024-го генерала сняли с должности, а примерно через год он возглавил тактическую группу «Великая Новосёлка».

Ранее сам Сергей Наев рассказывал о судьбе брата, живущего в Крыму. Генерал утверждал, что родственник работал на «Почте России», но общение между ними прекратилось. Он также заявлял, что не интересуется возможной мобилизацией брата.