Из сейфа убитой москвички похитили не менее $14,6 тысячи — по делу проходят восемь человек

Напомним, убийство произошло в марте в квартире на Строгинском бульваре. Мошенники, выдававшие себя за силовиков, убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки впустить футболиста Даниила Секача. Его обвиняют в убийстве женщины, хищении денег и украшений, а также удержании её дочери в квартире. Похищенные ценности Секач выбросил из окна. Их подобрала 22-летняя девушка и передала студенту столичного колледжа, а тот — следующему участнику цепочки. По делу расследуются убийство, разбой и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Уже сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге предполагаемого куратора этой схемы. По данным СК, 19-летний подозреваемый подыскивал курьеров и координировал их действия по поручению организаторов преступления.