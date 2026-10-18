Из сейфа убитой москвички похитили не менее $14,6 тысячи — по делу проходят восемь человек
Бастрыкин: По делу об убийстве москвички установлено хищение $14,6 тысячи
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Не менее 14,6 тысячи долларов похитили из сейфа участники преступной схемы, связанной с убийством женщины на западе Москвы. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА «Новости».
По его словам, криминалисты полностью восстановили хронологию произошедшего и установили роль каждого из восьми фигурантов дела. Эти данные позволят дать уголовно-правовую оценку их действиям.
Напомним, убийство произошло в марте в квартире на Строгинском бульваре. Мошенники, выдававшие себя за силовиков, убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки впустить футболиста Даниила Секача. Его обвиняют в убийстве женщины, хищении денег и украшений, а также удержании её дочери в квартире. Похищенные ценности Секач выбросил из окна. Их подобрала 22-летняя девушка и передала студенту столичного колледжа, а тот — следующему участнику цепочки. По делу расследуются убийство, разбой и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Уже сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге предполагаемого куратора этой схемы. По данным СК, 19-летний подозреваемый подыскивал курьеров и координировал их действия по поручению организаторов преступления.
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