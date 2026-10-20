Из «Спартака» в Европу: За Максименко выстроилась очередь из клубов Италии и Германии

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко может продолжить карьеру в Европе. Интерес к 28-летнему россиянину проявляют немецкие «Вердер» и «Аугсбург», а также итальянская «Монца». Об этом сообщает журналист Лоренцо Лепоре.

По данным источника, представители «Монцы» ещё несколько месяцев назад выходили на контакт с окружением голкипера. Утверждается, что именно итальянский вариант сам Максименко считает приоритетным для продолжения карьеры.

При этом европейские клубы не намерены платить «Спартаку» за трансфер. Они рассчитывают дождаться лета 2027 года, когда у футболиста истечёт действующий контракт с красно-белыми. После этого вратарь сможет перейти в новую команду на правах свободного агента.

Максименко выступает за основную команду «Спартака» с 2017 года и остаётся одним из ключевых игроков москвичей. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей во всех турнирах, пропустил восемь голов и четыре раза сохранил ворота в неприкосновенности.

На фоне слухов о возможном отъезде голкипера болельщики красно-белых начали активно обсуждать его будущее в клубных сообществах. Некоторые фанаты призывают европейские команды поскорее забрать Максименко.

Ранее Life.ru сообщал о переходе в «Спартак» бывшего вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который намеревался конкурировать с Александром Максименко за место в основном составе. Голкипер подписал контракт с красно-белыми на два с половиной года и заявил, что борьба за место в воротах пойдёт на пользу обоим футболистам.