Из траншеи в ЛНР извлекли останки убитых в 2022 году 58 мирных жителей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В посёлке Лесная Дача под Северодонецком обнаружили захоронение мирных жителей, тела которых были уложены в несколько рядов в общей траншее. За 2026 год специалисты извлекли оттуда останки 58 человек. Об этом рассказал журналистам руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений Даниил Стяжкин.
По его словам, траншею вырыли с помощью техники ещё в 2022 году. Из-за плотного расположения останков поисковикам пришлось отказаться от механизированных работ и проводить извлечение вручную.
«Тела лежали, по сути, пластами, и приходилось вручную эти траншеи вскрывать и, соответственно, людей очень аккуратно оттуда извлекать», — пояснил Стяжкин.
Руководитель МРГ уточнил, что речь идёт о погибших и умерших гражданских лицах. Рабочая группа занимается поиском подобных захоронений, установлением личностей людей и увековечением их памяти. По оценке её представителей, обнаруженные останки относятся к жертвам боевых действий 2022 года.
Стяжкин также сообщил о наличии захоронений мирных жителей в Попасной. При этом поисковые работы в регионе временно приостановлены. Причиной, по словам руководителя группы, стала активность украинских беспилотников, создающая угрозу для специалистов на местах.
Ранее Life.ru сообщал об установлении личностей 34 погибших из массового захоронения возле Свято-Вознесенского монастыря в Северодонецке. По данным Следственного комитета России, большинство идентифицированных — женщины. Экспертам удалось выделить ДНК-профили более 100 человек, останки которых обнаружили на территории захоронения.