В посёлке Лесная Дача под Северодонецком обнаружили захоронение мирных жителей, тела которых были уложены в несколько рядов в общей траншее. За 2026 год специалисты извлекли оттуда останки 58 человек. Об этом рассказал журналистам руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений Даниил Стяжкин.

По его словам, траншею вырыли с помощью техники ещё в 2022 году. Из-за плотного расположения останков поисковикам пришлось отказаться от механизированных работ и проводить извлечение вручную.

«Тела лежали, по сути, пластами, и приходилось вручную эти траншеи вскрывать и, соответственно, людей очень аккуратно оттуда извлекать», — пояснил Стяжкин.

Руководитель МРГ уточнил, что речь идёт о погибших и умерших гражданских лицах. Рабочая группа занимается поиском подобных захоронений, установлением личностей людей и увековечением их памяти. По оценке её представителей, обнаруженные останки относятся к жертвам боевых действий 2022 года.

Стяжкин также сообщил о наличии захоронений мирных жителей в Попасной. При этом поисковые работы в регионе временно приостановлены. Причиной, по словам руководителя группы, стала активность украинских беспилотников, создающая угрозу для специалистов на местах.