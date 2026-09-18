Из YouTube в Disney: 12-летняя звезда Like Nastya заключила сделку с гигантом развлечений

Российская блогерша Like Nastya (Анастасия Радзинская) сделала новый шаг в мировой карьере — она заключила соглашение с Disney о разработке новых проектов для детей и семейной аудитории. Об этом сообщает Variety.

В рамках сотрудничества планируется создание оригинального анимационного сериала для Disney Jr. и Disney+, а также проектов с живыми актёрами для детей, подростков и всей семьи.

Кроме того, Disney представит подборку уже существующих роликов из библиотеки Like Nastya. По словам представителей команды блогерши, партнёрство должно объединить популярный детский контент и возможности одной из крупнейших развлекательных компаний мира.

«Я невероятно горда тем, как «Like Nastya» выросла в мировой бренд, любимый миллионами семей по всему миру. Объединение миров «Like Nastya» и Disney — это возможность создать что-то особенное для нового поколения», — заявила мать блогерши и основатель бренда Анна Радзинская.

Канал Like Nastya был запущен в 2016 году. Сейчас проект объединяет более 25 YouTube-каналов, которые суммарно имеют свыше 450 млн подписчиков и доступны на 22 языках. Блогерша стала известна благодаря видео для детской аудитории, в которых вместе с родителями показывала игры, путешествия и различные развлекательные сюжеты. Со временем проект превратился в международный бренд с миллионами зрителей по всему миру.

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