Из-за рубежа домой: Криптотрейдеры готовы массово перейти на российские площадки

Большинство опрошенных инвесторов готовы торговать криптовалютой через российские сервисы после появления необходимой инфраструктуры. В исследовании ФГ «Финам» 28% участников ответили на этот вопрос утвердительно, ещё 57% выбрали вариант «скорее да», пишет РИА «Новости».

Всего в опросе участвовали более 1,5 тысячи клиентов компании. При этом выборка состоит преимущественно из опытных участников рынка: 68% респондентов уже имеют статус квалифицированного инвестора, а ещё 19% собираются его получить.

Пока значительная часть криптотрейдеров пользуется зарубежной инфраструктурой. Среди действующих участников рынка 74% работают с иностранными криптобиржами, ещё 28% используют зарубежных брокеров или банки. Некоторые также выбирают децентрализованные площадки и фьючерсы на криптовалюты.

При этом крупными суммами оперирует небольшая доля респондентов. У 47,1% активно торгующих месячный оборот не превышает $1000, а более $50 тысяч приходится лишь на 3,3%. Каждый день сделки совершают 18,2% участников.

Переходить на российские площадки инвесторы также готовы постепенно. Среди рассматривающих такой вариант 48% назвали стартовую сумму до 100 тысяч рублей, ещё 28% — от 100 до 300 тысяч. Вложить сразу более 300 тысяч готовы 14%.

Замгендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов связал интерес к российским площадкам с появлением регулируемых инструментов. Компания рассчитывает предоставить клиентам доступ к торговле криптоактивами в конце четвёртого квартала 2026 года или в начале 2027-го.

С 1 сентября в России действуют новые правила обращения цифровых валют. Неквалифицированные инвесторы могут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты через регулируемых посредников после тестирования — в пределах 300 тысяч рублей в год у одного посредника.