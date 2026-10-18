Из защитника в разочарование: Почему женщины говорят «да» бородатым и жалеют

Бородатые мужчины могут привлекать женщин как кандидаты для длительных отношений благодаря ощущению защищённости, рассказала психолог Елена Перелыгина. Однако, по её мнению, за такой симпатией нередко стоит желание восполнить нехватку отцовского тепла.

«Образ мужчины с бородой вызывает высокий уровень доверия, так как в нём интегрируется отцовская фигура и образ доброго дедушки из сказки», — отметила собеседница «Абзаца».

Возникающее чувство безопасности может подтолкнуть к поспешному выбору мужа. Женщина видит в избраннике прежде всего защитника, за которым можно спрятаться, и переносит на него ожидания, связанные с родительской заботой.

В результате вместо взрослого партнёрства супруги рискуют воспроизводить детско-родительские отношения. По оценке эксперта, восприятие мужа как условного отца или дедушки может мешать сексуальному влечению и создавать сложности в интимной жизни.