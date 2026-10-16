Счёт за любовь: Юрист объяснил, можно ли отсудить у бывшей деньги за подарки

Попытки взыскать стоимость подарков после расставания практически бесперспективны, заявил юрист Сергей Китаев. По его словам, дарение предполагает безвозмездную передачу вещей, а не обязательство получателя рассчитаться за них после окончания отношений.

Специалист пояснил, что добровольно вручённый подарок не предполагает встречной платы. Сложности возникнут и с доказательствами: сохранившийся чек сам по себе не подтверждает, что покупка предназначалась именно ответчице. Поэтому оснований рассчитывать на возврат таких расходов нет, отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».

Ранее юрист объяснил, в каких случаях жена может попытаться отсудить подарки у любовницы мужа. Для этого потребуется доказать, что супруг потратил общие семейные средства без согласия и причинил ущерб.