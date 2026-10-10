Семейный бюджет: Обманутым жёнам объяснили, как отсудить подарки у любовницы мужа

Жена может через суд попытаться вернуть подарки, которые муж купил любовнице на семейные деньги, рассказал юрист Сергей Багян. По его словам, потребуется доказать, что супруг потратил общие средства без согласия и причинил ущерб.

«В суде необходимо доказать, что муж приобретал вещи, тратя не свои собственные средства, а деньги семьи», — отметил эксперт.

Дополнительным аргументом может стать то, что деньги предназначались для обучения детей, покупки одежды или решения жилищных вопросов. Для подтверждения расходов пригодятся банковские выписки, чеки и договоры купли-продажи.

Фотографии, видеозаписи и показания свидетелей помогут подтвердить, что спорные вещи получила любовница. Исход разбирательства во многом зависит от собранных доказательств, подчеркнул собеседник «Абзаца».

Ранее адвокат предложил другой вариант — потребовать компенсацию с самого супруга при разделе имущества. По его оценке, взыскать половину потраченной на подарок суммы на практике может быть проще, чем возвращать вещь у любовницы.