Избирательные участки в ДНР начали работу в штатном режиме

Все пункты для голосования в ДНР начали приём жителей в штатном режиме. Специалисты обеспечили подачу ресурса на каждый объект к моменту старта процедур.

Ранее большинство муниципалитетов региона столкнулось с перебоями в сети из-за налета со стороны украинских формирований.

«Ночью у нас не было электроэнергии, но тем не менее утром уже все участки открылись, везде уже был свет. Это достойно уважения и достойно самой глубочайшей благодарности работе наших энергетиков», — заявил ТАСС руководитель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

Сам процесс волеизъявления проходит спокойно. По словам главы ведомства, никаких сигналов об отклонениях от правил или сбоях не фиксировалось.

Параллельно коммунальные службы продолжают устранять последствия повреждений инфраструктуры в жилом секторе. Ситуация на местах полностью контролируется властями.

Тем временем явка на выборах депутатов Госдумы перешагнула отметку в 30% утром второго дня голосования. По состоянию на 09:35 мск она составила 30,21%.