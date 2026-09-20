Избирательные участки закрылись на Урале и в части регионов Поволжья

Избирательные участки закрылись в регионах Уральского федерального округа и части субъектов Приволжского федерального округа. Трёхдневное голосование там завершилось в 20:00 по местному времени — 18:00 мск.

Голосование завершилось в Башкирии, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Жители регионов выбирали депутатов Государственной думы IX созыва. В ряде субъектов одновременно проходили выборы в законодательные собрания и муниципальные органы власти. В Свердловской области, например, избиратели также голосовали за депутатов регионального Заксобрания и местных дум.

После закрытия участков избирательные комиссии приступают к подсчёту голосов. Голосование по стране проходило с 18 по 20 сентября, при этом из-за разницы часовых поясов участки завершают работу в разное время.

Последними в России закроются избирательные участки в Калининградской области — в 21:00 мск. После завершения голосования там начнётся публикация первых результатов выборов в Госдуму.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как проходит заключительный день Единого дня голосования 2026 года. К этому времени в ряде дальневосточных регионов голосование уже завершилось и начался подсчёт бюллетеней.