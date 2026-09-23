Издержки американской мечты: Россиянин впал в кому в США и теперь должен больнице ₽5 млн

Россиянин, полгода назад переехавший с семьёй в США, уже 16 дней находится в коме после аварии на электроскутере. Как сообщает SHOT, лечение пострадавшего в Калифорнии обошлось его близким более чем в 60 тысяч долларов, при этом медицинской страховки у них нет.

Несчастный случай произошёл в Сакраменто. Мужчина упал с двухколёсного транспорта и получил тяжёлую травму головы, ударившись об асфальт. Его экстренно госпитализировали, после чего хирурги провели трепанацию черепа. Позднее потребовалось повторное вмешательство из-за скопления жидкости.

Несмотря на усилия врачей, пациент до сих пор не пришёл в сознание. Расходы на медицинскую помощь уже превысили пять миллионов рублей в пересчёте на российскую валюту.

Пострадавший родом из Краснодара. Он давно мечтал обосноваться в Америке и около шести месяцев назад перебрался туда вместе с женой и тремя детьми. На новом месте супруга устроилась работать пекарем.

Ранее Life.ru рассказывал о россиянке, которая впала в кому на Пхукете и осталась без медицинской страховки . Семье женщины выставили многомиллионный счёт за лечение, стоимость которого могла достигнуть 30 миллионов рублей.