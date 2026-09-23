Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 06:58

Издержки американской мечты: Россиянин впал в кому в США и теперь должен больнице ₽5 млн

Россиянин впал в кому после аварии в США и теперь должен больнице более $60 тыс.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Россиянин, полгода назад переехавший с семьёй в США, уже 16 дней находится в коме после аварии на электроскутере. Как сообщает SHOT, лечение пострадавшего в Калифорнии обошлось его близким более чем в 60 тысяч долларов, при этом медицинской страховки у них нет.

Несчастный случай произошёл в Сакраменто. Мужчина упал с двухколёсного транспорта и получил тяжёлую травму головы, ударившись об асфальт. Его экстренно госпитализировали, после чего хирурги провели трепанацию черепа. Позднее потребовалось повторное вмешательство из-за скопления жидкости.

Несмотря на усилия врачей, пациент до сих пор не пришёл в сознание. Расходы на медицинскую помощь уже превысили пять миллионов рублей в пересчёте на российскую валюту.

Пострадавший родом из Краснодара. Он давно мечтал обосноваться в Америке и около шести месяцев назад перебрался туда вместе с женой и тремя детьми. На новом месте супруга устроилась работать пекарем.

Власти Антальи проверят отель после травмы российской туристки
Власти Антальи проверят отель после травмы российской туристки

Ранее Life.ru рассказывал о россиянке, которая впала в кому на Пхукете и осталась без медицинской страховки . Семье женщины выставили многомиллионный счёт за лечение, стоимость которого могла достигнуть 30 миллионов рублей.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Только на LIFE
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar