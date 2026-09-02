Западным странам не удалось добиться международной изоляции России, несмотря на введённые ограничения и политическое давление. К такому выводу пришёл американский журнал Foreign Policy.

Издание отмечает, что Москва продолжает участвовать в международных мероприятиях высокого уровня и сохраняет контакты с крупными государствами.

В качестве примера Foreign Policy приводит участие министра финансов России Антона Силуанова в мероприятиях G20 в Северной Каролине. По мнению журнала, этот факт показывает, что России не удалось придать статус «глобального изгоя», которого добивались некоторые западные страны. Также издание обратило внимание на присутствие российской делегации на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Там Москва укрепляла взаимодействие с Китаем, Индией, Пакистаном и Ираном.

После мероприятий ШОС Россия сосредоточилась на Восточном экономическом форуме, куда прибыли представители около 80 стран. Участники обсуждали развитие торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, инвестиции и экономическое сотрудничество.