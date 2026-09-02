«Изгоем не стала»: На Западе признали провал изоляции России
Foreign Policy: Западная стратегия изоляции России не сработала
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Западным странам не удалось добиться международной изоляции России, несмотря на введённые ограничения и политическое давление. К такому выводу пришёл американский журнал Foreign Policy.
Издание отмечает, что Москва продолжает участвовать в международных мероприятиях высокого уровня и сохраняет контакты с крупными государствами.
В качестве примера Foreign Policy приводит участие министра финансов России Антона Силуанова в мероприятиях G20 в Северной Каролине. По мнению журнала, этот факт показывает, что России не удалось придать статус «глобального изгоя», которого добивались некоторые западные страны. Также издание обратило внимание на присутствие российской делегации на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Там Москва укрепляла взаимодействие с Китаем, Индией, Пакистаном и Ираном.
После мероприятий ШОС Россия сосредоточилась на Восточном экономическом форуме, куда прибыли представители около 80 стран. Участники обсуждали развитие торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, инвестиции и экономическое сотрудничество.
А ранее глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала крупнейший с 2022 года пакет санкций против России, который ЕС намерен представить осенью. Позже Politico сообщило о возможном включении около 1,6 тысячи физических и юридических лиц в новые санкционные списки.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.