«Изготовлено Галилеем»: Рукопись XVII века может сдвинуть историю телескопов на 13 лет

Исследователь Лимерикского университета Хосе Мария Морено Мадрид обнаружил неизвестное ранее описание четырёхлинзового телескопа, который в рукописи XVII века приписывается Галилео Галилею. Если авторство подтвердится, историю подобных оптических систем придётся отодвинуть как минимум к 1630 году — примерно на 13–15 лет раньше принятой датировки.

Рукопись XVII века может сдвинуть историю телескопов на 13 лет. Фото © Национальная библиотека Испании

Описание содержится в документе De Tellescopiis Stellarum, который испанский доминиканец Игнасио Муньос составил 8 августа 1666 года в Мехико. Монах подробно разобрал прибор по отдельным компонентам, привёл размеры, схемы и чертежи, а сам телескоп обозначил словами «fabricatum a Galilaeo» — «изготовленный Галилеем».

До сих пор появление первых четырёхлинзовых наземных телескопов обычно относили к 1643–1645 годам, а их распространение в Европе — к 1640-м. Морено Мадрид считает, что в случае подтверждения связи прибора с Галилеем эксперименты с такой конструкцией придётся датировать не позднее 1630 года.

Телескоп принадлежал маркизу Мансера Антонио Себастьяну де Толедо Молина-и-Саласару, который в 1664–1673 годах был вице-королём Новой Испании. Согласно рукописи, он передал инструмент Муньосу, чтобы проверить научные знания монаха. Тот описал четырёхлинзовую систему с прямым изображением и выпуклыми линзами.

Исследователь допускает, что прибор мог быть связан с тремя телескопами, которые Галилей ранее подарил испанскому королю Филиппу IV и его супруге. Однако прямой цепочки документов, позволяющей доказать переход именно этого инструмента от Галилея к маркизу Мансера, пока нет.

Находка интересна ещё и потому, что ни один из восьми сохранившихся телескопов первой половины XVII века нельзя бесспорно признать работой Галилея. Сам учёный подробных технических описаний своих приборов также не оставил, поэтому рукопись Муньоса может стать важным новым источником по истории ранней оптики.

Ранее Life.ru рассказывал, как учёные нашли на астрономических рисунках XVII века объект на Юпитере, который впоследствии исчез. Первые подробные наблюдения планеты с помощью телескопа проводил как раз Галилео Галилей, открывший четыре её крупнейших спутника. Сегодня старинные наблюдения помогают исследователям восстанавливать историю изменений в атмосфере газового гиганта.