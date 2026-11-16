Супруга бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга может претендовать на десятки миллиардов долларов в случае развода после скандала с внебрачными отношениями предпринимателя. По оценкам юристов и финансовых аналитиков, потенциальная сумма раздела имущества может составить от 70 до 80 миллиардов долларов. Однако супруги пока не объявляли о намерении расторгнуть брак. Об этом сообщает Daily Mail.

Дженсен и Лори Хуанг женаты с 1985 года. Они познакомились во время учёбы в Орегонском университете, задолго до основания Nvidia в 1993 году. За годы развития компании состояние предпринимателя выросло до суммы, которая, по недавним оценкам, составляла около 145–155 миллиардов долларов.

Согласно законодательству Калифорнии, где проживают супруги, имущество, приобретённое в браке, по общему правилу считается совместным и подлежит разделу в равных долях. Поэтому при разводе Лори теоретически может получить половину совместно нажитых активов, включая значительную часть акций Nvidia.

Американский адвокат по семейным делам Викки Циглер предположила, что выплаты Лори Хуанг могут приблизиться к 70 миллиардам долларов. При этом точная сумма будет зависеть от стоимости акций, структуры семейных трастов и наличия брачных соглашений. Публичной информации о таких соглашениях нет.

Ситуация осложняется тем, что значительная часть акций Nvidia находится в семейных трастах, которыми совместно управляют Дженсен и Лори. При этом право управлять активами не обязательно означает, что все они подлежат разделу при расторжении брака.

Обсуждение возможного развода началось после того, как Хуанг публично признался в супружеской неверности. Скандал вокруг личной жизни основателя Nvidia сопровождался внутренним расследованием компании, а 12 ноября корпорация объявила о его уходе с постов генерального директора, президента и члена совета директоров. Временно возглавила Nvidia финансовый директор Колетт Кресс.

Ранее Life.ru рассказывал, как скандал вокруг Дженсена Хуанга ударил по состояниям миллиардеров Nvidia. По данным Forbes, после падения акций компании капитал её основателя сократился примерно до 145 миллиардов долларов. На фоне распродажи ценных бумаг семь акционеров Nvidia утратили статус долларовых миллиардеров.