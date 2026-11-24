Китайских журналистов удивил напряжённый рабочий график президента России Владимира Путина. Авторы публикации на платформе Baijiahao обратили внимание на то, что российский лидер сразу после саммита АТЭС в Шэньчжэне отправился в Таджикистан. По мнению обозревателей, такой темп работы было бы сложно выдержать даже молодым людям.

«У Путина настолько плотный график в международных поездках, что зачастую у него нет времени даже на еду», — говорится в публикации.

Российский президент прибыл в Шэньчжэнь ранним утром 18 ноября. В тот же день он провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, выступил на деловом саммите АТЭС и посетил совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института.

На следующий день Путин встретился с Си Цзиньпином и американским президентом Дональдом Трампом, а затем ответил на вопросы журналистов. Вместо возвращения в Москву российский лидер отправился в Душанбе, где его ждали переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Китайские обозреватели также привели собственные подсчёты: с 7 мая 2025 года по 7 мая 2026-го у Путина набралось 303 рабочих дня — около 83% календарного года. Авторы публикации назвали российского президента трудоголиком.

Ранее Life.ru рассказывал о своеобразном «путешествии во времени» Путина во время перелёта из Китая в Таджикистан. Благодаря разнице часовых поясов российский лидер получил три дополнительных часа.