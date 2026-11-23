Президент США Дональд Трамп мог намеренно подчеркнуть дружеские отношения с Владимиром Путиным, чтобы оказать давление на европейских союзников и добиться уступок в переговорах с Москвой. Такую версию выдвинул автор публикации на китайской платформе Sohu, усмотревший в поведении американского лидера сразу три политических расчёта.

Поводом стали недавние заявления Трампа после встречи с Путиным в китайском Шэньчжэне. 19 ноября он публично назвал российского президента своим другом, а спустя два дня опубликовал их совместную фотографию с подписью «Мой друг». При этом на вопрос журналистов, можно ли считать Путина другом всей Америки, хозяин Белого дома ответил, что не может говорить от имени страны.

По мнению китайского обозревателя, такая последовательность действий была тщательно продумана. Первый расчёт заключается в демонстрации расположения к Москве ради сохранения личного канала переговоров с российским лидером. Автор считает, что Трамп рассчитывает использовать доверительные отношения для достижения политических договорённостей.

Вторым адресатом сигнала могла стать Европа. Как отмечается в материале, публичная дружелюбность Трампа по отношению к Путину усиливает опасения европейских политиков оказаться за пределами переговорного процесса. Одновременно Вашингтон получает возможность поставить под сомнение необходимость дальнейших масштабных расходов ЕС на поддержку Украины.

Третью цель автор связывает с внутренней американской политикой. По его оценке, Трамп стремится укрепить репутацию миротворца, но при этом оставляет себе пространство для манёвра. Называя Путина личным другом, президент США не берёт на себя официальных обязательств от имени Вашингтона.

Ранее Life.ru рассказывал о резкой реакции премьер-министра Польши Дональда Туска на слова Трампа. Польский политик призвал Бога уберечь его страну от подобных друзей и подчеркнул, что Варшава не считает российского президента своим союзником. Американский лидер на эту критику ответил, что ничего не может поделать с такой позицией.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб раскрыл содержание телефонного разговора Трампа с европейскими лидерами. По его словам, глава Белого дома позвонил коллегам с борта Air Force One после переговоров в Китае и предложил им самим выйти на прямой контакт с Путиным. Трамп также поделился впечатлениями от общения с российским и китайским лидерами.