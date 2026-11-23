Урегулировать конфликт на Украине можно только дипломатическим путём. Китай поддерживает все инициативы, направленные на достижение мира, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге 23 ноября.

«Позиция Китая по вопросу украинского кризиса последовательна и ясна. Мы неизменно считаем, что диалог и переговоры являются единственным возможным путём выхода из кризиса. Китайская сторона поддерживает все усилия, направленные на достижение мира», — подчеркнул дипломат.

Так представитель внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, обсуждалась ли ситуация на Украине во время трёхсторонней встречи президентов России, США и председателя КНР на полях саммита АТЭС.