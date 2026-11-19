Россия, Китай и США продолжат поддерживать контакты после первой трёхсторонней встречи своих лидеров. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне.

«В дальнейшем Китай будет вместе с Россией и Соединенными Штатами всесторонне и эффективно реализовывать итоги этой встречи, поддерживать связь и координацию для совместного продвижения к лучшему миру», — подчеркнул глава китайской дипломатии.

Таким образом, Пекин намерен продолжить взаимодействие с Москвой и Вашингтоном после завершения переговоров на высшем уровне. Ван И особо выделил необходимость реализации их итогов, не ограничиваясь самим фактом проведения встречи.

Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялись 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Это была первая отдельная трёхсторонняя встреча действующих руководителей России, Китая и Соединённых Штатов. Она прошла на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Беседа лидеров продолжалась около полутора часов. По завершении переговоров главы государств не стали выступать с совместными заявлениями перед журналистами.