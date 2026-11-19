Президент России Владимир Путин покидает Китай после участия в саммите АТЭС в Шэньчжэне. Главным событием поездки стали переговоры с лидерами США и КНР.

19 ноября российский президент встретился с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в трёхстороннем формате. До этого Путин провёл отдельные переговоры с американским и китайским лидерами. Встречи состоялись в рамках двухдневной программы международного форума.

Во время саммита главы трёх держав обсудили вопросы международной безопасности, урегулирование региональных конфликтов и перспективы дальнейшего сотрудничества. Одной из тем стало реформирование Организации Объединённых Наций. По словам Путина, участники встречи признали необходимость приспособить работу ООН к современным реалиям.

После переговоров президент России ответил на вопросы журналистов. В частности, он высказался об отношениях с европейскими странами, территориальных вопросах и ситуации вокруг Украины. Путин также рассказал, что Москва предложила представителям Европы приехать для определения их позиции по дальнейшему диалогу.

Ранее Life.ru сообщал, что переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина продолжались 1 час 29 минут. По завершении встречи лидеры не стали делать совместных устных заявлений для прессы.

Кроме того, председатель КНР лично проводил российского президента до автомобиля после окончания переговоров. К этому моменту Дональд Трамп уже покинул государственную резиденцию, где проходил саммит.