Россия, Китай и США подтвердили приверженность стратегической стабильности и международной безопасности по итогам исторической трёхсторонней встречи в Шэньчжэне. Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп приняли совместную «Декларацию мира», текст которой опубликовало китайское агентство «Синьхуа».

«Главы трёх государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности», — говорится в документе.

Декларация включает четыре основных положения. В частности, лидеры высказались за реформирование ООН, чтобы организация эффективнее реагировала на глобальные вызовы. Стороны также намерены увеличить производство и поставки нефтепродуктов, подчеркнув важность стабильности мировых энергетических потоков.

Отдельно участники саммита выступили против злоупотребления юрисдикцией Международным уголовным судом и аналогичными структурами, подчеркнув необходимость уважать государственный суверенитет и иммунитет должностных лиц. Кроме того, Москва, Пекин и Вашингтон подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей, и договорились продолжить диалог о снижении ядерных рисков и предотвращении распространения такого оружия.

Ранее Life.ru сообщал, что первая трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась почти на два часа позже запланированного времени и продлилась дольше первоначального регламента. Переговоры стартовали около 11:27 мск 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». После вступительных заявлений главы государств продолжили общение в закрытом формате.