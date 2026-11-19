Три лидера не спешат расходиться: Историческая встреча в Китае продолжается сверх графика
Переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина идут уже более часа
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Первая в истории трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина продолжается уже более часа. Переговоры в китайском Шэньчжэне превысили предварительно отведённое на них время.
Изначально лидеры должны были встретиться в 14:30 по местному времени (09:30 мск). Однако начало исторического саммита задержалось почти на два часа. Фактически переговоры стартовали около 16:27 (11:27 мск) в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».
На встрече главы трёх государств обсуждают вопросы международной безопасности, стратегической стабильности и мировые конфликты. После вступительных выступлений лидеров переговоры продолжились в закрытом формате.
Ранее Life.ru сообщал, что ещё 18 ноября Дмитрий Песков анонсировал всего час на переговоры. Пресс-секретарь президента РФ уточнял, что речь идёт о предварительном регламенте. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил изменение продолжительности встречи. По его словам, окончательное решение должны принять сами участники. Ещё накануне официальных переговоров Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретились на торжественном приёме, где обменялись рукопожатиями и коротко пообщались.
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