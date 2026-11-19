Первая в истории трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина продолжается уже более часа. Переговоры в китайском Шэньчжэне превысили предварительно отведённое на них время.

Изначально лидеры должны были встретиться в 14:30 по местному времени (09:30 мск). Однако начало исторического саммита задержалось почти на два часа. Фактически переговоры стартовали около 16:27 (11:27 мск) в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».

На встрече главы трёх государств обсуждают вопросы международной безопасности, стратегической стабильности и мировые конфликты. После вступительных выступлений лидеров переговоры продолжились в закрытом формате.