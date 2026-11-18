Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп самостоятельно определят продолжительность трёхсторонних переговоров в китайском Шэньчжэне. Несмотря на предварительно согласованный часовой регламент, разговор может завершиться раньше или продолжиться дольше. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Лидеры сами решат, сколько, так сказать, времени обсуждать. Как пойдёт», — пояснил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встречу трёх лидеров, запланированную на 19 ноября, предварительно заложен один час. Однако теперь в Кремле уточнили, что окончательное время обсуждения будет зависеть непосредственно от участников переговоров.

Трёхсторонний саммит пройдёт на полях Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ожидается, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин обсудят международную безопасность, отношения между крупнейшими державами и наиболее острые мировые конфликты.

Ушаков ранее отмечал, что у руководителей трёх государств достаточно тем для содержательного разговора. При этом Москва, Пекин и Вашингтон продолжают работу над возможным совместным заявлением по итогам встречи. Согласование документа ещё не завершено.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Лидеры уже обменялись приветствиями 18 ноября на саммите АТЭС, однако основная трёхсторонняя встреча назначена на следующий день.