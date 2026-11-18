Владимир Путин и Си Цзиньпин затронули предстоящие переговоры с Дональдом Трампом, но не распределяли роли перед встречей. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Это было странно бы, если бы председатель и президент это бы не затронули», — отметил Ушаков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналиста о том, успели ли российский и китайский лидеры согласовать свои позиции перед трёхсторонним саммитом.

По словам помощника президента, тема предстоящих переговоров действительно поднималась во время двусторонней встречи Путина и Си Цзиньпина. Однако обсуждение не предполагало согласования совместной линии поведения.

Речь идёт о встрече российского, китайского и американского лидеров, запланированной на 19 ноября в Шэньчжэне.

«Но никакой «сверки часов», никакого распределения ролей не было», — подчеркнул Ушаков.

Ранее Life.ru сообщал, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне продлились более двух часов. В ходе встречи стороны обсуждали российско-китайское сотрудничество и международную повестку.