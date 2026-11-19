Первая трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и США обязательно принесёт значимые результаты в будущем. Такую уверенность выразил председатель КНР Си Цзиньпин, подводя итоги переговоров с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

«Мы все верим, что сотрудничество — единственный путь к преодолению вызовов и что мы должны укреплять взаимодействие на основе общих интересов для содействия миру и достижения взаимовыгодных результатов. Семена, посеянные на сегодняшней встрече, обязательно пустят корни, прорастут и принесут плоды», — заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин назвал состоявшиеся переговоры позитивными, конструктивными и плодотворными. По его словам, участники сошлись во мнении о необходимости учитывать законные интересы безопасности всех государств и решать международные разногласия посредством диалога. Председатель КНР также напомнил об опыте сотрудничества трёх держав во время Второй мировой войны.

Китайский лидер призвал Москву, Вашингтон и Пекин продолжать контакты и воплощать достигнутые договорённости в жизнь. Он подчеркнул, что совместная работа должна способствовать укреплению мира и позволять странам находить взаимовыгодные решения.

Переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина 19 ноября продолжались 1 час 29 минут. Как сообщал Life.ru, после завершения встречи руководители трёх стран не стали делать совместных заявлений для журналистов. До закрытой части саммита каждый из лидеров выступил перед представителями прессы.