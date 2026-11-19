Четыре принципа взаимодействия крупнейших мировых держав предложил председатель КНР Си Цзиньпин на трёхсторонних переговорах с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне. Китайский лидер призвал страны уважать друг друга, мирно сосуществовать, развивать взаимовыгодное сотрудничество и решать разногласия путём диалога.

«Во-первых, придерживаться принципа взаимного уважения. <…> Во-вторых, придерживаться принципа мирного сосуществования», — заявил Си Цзиньпин.

Третьим условием председатель КНР назвал сотрудничество и взаимовыгодное развитие. Завершает предложенную им четвёрку принцип диалога и консультаций, который предполагает обсуждение возникающих вопросов между государствами.