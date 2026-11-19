Уважать и договариваться: Си назвал четыре правила для России, США и Китая
Си Цзиньпин предложил четыре принципа отношений великих держав
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Четыре принципа взаимодействия крупнейших мировых держав предложил председатель КНР Си Цзиньпин на трёхсторонних переговорах с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне. Китайский лидер призвал страны уважать друг друга, мирно сосуществовать, развивать взаимовыгодное сотрудничество и решать разногласия путём диалога.
«Во-первых, придерживаться принципа взаимного уважения. <…> Во-вторых, придерживаться принципа мирного сосуществования», — заявил Си Цзиньпин.
Третьим условием председатель КНР назвал сотрудничество и взаимовыгодное развитие. Завершает предложенную им четвёрку принцип диалога и консультаций, который предполагает обсуждение возникающих вопросов между государствами.
Свои предложения Си озвучил 19 ноября на первой в истории трёхсторонней встрече действующих лидеров России, Китая и США. Переговоры организовали на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
В преддверии встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать от саммита немедленных прорывных решений. Представитель Кремля подчеркнул, что сам факт прямого диалога трёх держав станет важным сигналом международному сообществу. Помощник российского президента Юрий Ушаков, в свою очередь, предложил вспомнить опыт сотрудничества СССР, США и Китая при создании ООН в 1945 году.