Президент России Владимир Путин стал одним из главных политических бенефициаров исторических переговоров с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. К такому выводу пришли аналитики, чьи оценки приводит CNN Portugal. Эксперты выделили несколько положений итоговой декларации, которые могут оказаться выгодными Москве.

«Он победил ещё до начала встречи», — заявил специалист по международному праву Франсишку Перейра Коутинью. По его оценке, сам факт участия российского президента в переговорах на равных с руководителями США и Китая стал для Кремля значимым политическим результатом.

Особое внимание португальские аналитики обратили на договорённости трёх держав в энергетической сфере. Согласно совместной декларации, Москва, Вашингтон и Пекин намерены увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки, а также поддерживать стабильность мировых энергетических потоков. Для России, являющейся одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов, такое заявление имеет особое значение.

Другим важным результатом стала позиция лидеров по вопросу иммунитета государственных должностных лиц. Путин, Трамп и Си подчеркнули необходимость уважения этого принципа и заявили о недопустимости злоупотребления юрисдикцией со стороны Международного уголовного суда (МУС) и аналогичных организаций.

В CNN Portugal это положение рассматривают в контексте выданного МУС ордера на арест Владимира Путина. Однако сама декларация не отменяет решение суда: статья 27 Римского статута предусматривает, что должностное положение главы государства само по себе не освобождает его от международной уголовной ответственности.

Всего принятый лидерами документ включает четыре пункта. Помимо энергетики и вопросов международного правосудия, стороны договорились работать над реформированием ООН, снижением ядерных рисков и предотвращением распространения ядерного оружия. При этом конкретные механизмы реализации большинства инициатив в декларации не прописаны.

Историческая встреча состоялась 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Переговоры продолжались 1 час 29 минут и стали первым отдельным трёхсторонним саммитом действующих руководителей России, Китая и США.

Ранее Life.ru рассказывал, что перед встречей втроём Путин и Трамп провели отдельные переговоры продолжительностью около 35–40 минут. Американский президент объяснил, что беседа была необходима для подготовки к разговору с китайским лидером. Помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что главными темами стали украинское урегулирование и состояние отношений Москвы и Вашингтона. При этом лидеры решили не делать совместных заявлений перед продолжением переговоров.