Израильские военные за сутки нанесли авиационные и артиллерийские удары по 15 населённым пунктам и районам на юге Ливана. Атаки произошли 8 ноября, несмотря на действующее соглашение между двумя странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский военно-полевой источник.

«В течение 8 ноября израильская авиация нанесла удары по населённым пунктам Мансури, Кфар-Тибнит, окраинам Таллусы и Барашита, а также по району между Айта-эль-Джабаль и Ходейтой», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, израильская армия также задействовала артиллерию. Обстрелы затронули окраины Мейфадуна, Заутара эш-Шаркия и Набатии-эль-Фаука. Под огнём оказались районы Мансури и Кфар-Тибнита, лесной массив Айта-эль-Джабаль, а также долины Вади-Зибкин, Вади-эль-Худжейр и Вади-эс-Слуки. Снаряды разрывались и на равнине Хиям.

Кроме того, израильские военнослужащие провели подрывы в районах Айта-эль-Джабаль, Кантары и Кфар-Тибнита. Сведения о погибших, пострадавших и масштабах разрушений источник не привёл.

Военные действия продолжаются на фоне соглашения, которого Ливан и Израиль достигли 26 июня при посредничестве США. Документ предусматривает постепенный вывод израильских войск с ливанской территории и размещение подразделений армии Ливана в приграничных районах.

Ещё одним условием договорённостей стало разоружение вооружённых формирований, которые не подчиняются ливанскому государству, включая движение «Хезболла». Однако израильская армия продолжает проводить операции на юге соседней страны. Сообщения об авиаударах, артиллерийских обстрелах и подрывах поступают практически ежедневно.

Ранее сообщалось, что в Израиле один школьник погиб и около 20 пострадали при взрыве на границе с Ливаном. Причиной ЧП назывался неразорвавшийся боеприпас.