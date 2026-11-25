Число евреев, причастных к насилию против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, за год выросло почти вдвое — с 370 до более чем 700 человек. Такие данные Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) приводит радиостанция Galei Tzahal, на которую ссылается издание Arutz Sheva.

По информации израильских СМИ, около 100 человек спецслужба относит к числу ключевых организаторов. Им приписывают координацию активности на аванпостах и участие в организации крупных поджогов. Ещё примерно 600 человек входят во вторую группу: речь идёт о тех, кто участвует в отдельных нападениях, поджогах и других инцидентах.

Спецслужба также определила 115 поселений, аванпостов и ферм в Иудее и Самарии как очаги насилия. По данным радиостанции, 31 из этих аванпостов появился за последний год.

Проблему обсуждали и на закрытом заседании комитета кнессета по иностранным делам и обороне. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир обратил внимание парламентариев на недостаток инструментов, которыми располагают военные для противодействия насилию. По данным израильских СМИ, его высказывания также расценили как косвенный сигнал о необходимости вернуть административные аресты для подозреваемых в экстремизме.

Ранее административные аресты в отношении еврейских активистов были отменены министром обороны Израиля Исраэлем Кацем. Эта мера позволяет содержать человека под стражей без предъявления обвинений на основании соображений безопасности. Вопрос её возможного возвращения вновь оказался в центре внимания на фоне роста числа инцидентов.