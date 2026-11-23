Авиакомпания Flydubai готовится возобновить рейсы из Дубая в Израиль в начале декабря после почти двухмесячного перерыва. Возвращение перевозчика одобрила министр транспорта Израиля Мири Регев, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Решение последовало за совещанием, которое прошло 23 ноября в израильском Минтрансе. Предполагается, что на первом этапе авиакомпания будет выполнять меньше рейсов, чем до приостановки полётов, — до 42 в неделю.

Окончательное возобновление сообщения зависит от согласования мер безопасности. Израильские власти рассчитывают, что самолёты Flydubai вернутся на маршрут в течение одной-двух недель.

Полёты остановили после происшествия 30 сентября на рейсе Дубай — Тель-Авив. Во время полёта второй пилот напал на командира воздушного судна. Оба получили травмы, а экипажу пришлось экстренно посадить самолёт в саудовском аэропорту Табук.

На следующий день МВД Саудовской Аравии подтвердило факт нападения. В ОАЭ начали расследование, в ходе которого проверяют обстоятельства случившегося, организацию полётов и действовавшие в авиакомпании меры безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что в ОАЭ раскрыли имена двух пилотов, помогавших спасти рейс Flydubai после нападения на командира. Оба находились на борту и участвовали в обеспечении безопасной посадки. Позднее их заслуги отметили власти Эмиратов.