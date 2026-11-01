Два пилота, которым предстояло вести обратный рейс Flydubai, спасли повреждённый самолёт после попытки теракта над Саудовской Аравией. Их имена стали известны лишь спустя месяц после происшествия: Хенсон Стивен из Фиджи и Роуэн Тут из ЮАР, пишет The Times of Israel.

Героев удалось установить после церемонии награждения в ОАЭ 27 октября. Президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян удостоил экипаж ордена Заида II первой степени за мужество и спасение пассажиров, сообщило государственное агентство WAM. Награды вручил наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Среди награждённых оказался и пострадавший командир самолёта.

30 сентября второй пилот рейса Дубай — Тель-Авив напал на командира воздушного судна Смита Маччхара. Несмотря на ранения, капитан сумел открыть дверь кабины, после чего пассажиры обезвредили нападавшего. Один из них ненадолго стабилизировал лайнер, а затем управление перехватили Стивен и Тут. Они благополучно посадили Boeing 737 в саудовском Табуке.

Ранее Life.ru рассказывал, что второй пилот Flydubai намеревался направить пассажирский лайнер в терминал аэропорта Бен-Гурион. По данным следствия, 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами заранее спланировал нападение, рассчитывая устроить авиакатастрофу с максимальным числом жертв. Власти квалифицировали произошедшее как террористическую атаку.