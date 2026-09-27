Израиль отозвал дипстатус у нидерландских представителей в Рамалле

Израиль пошёл на дипломатические меры против Нидерландов после решения Гааги ограничить торговлю с еврейскими поселениями. Нидерландским дипломатам в Рамалле дали неделю на возврат израильских документов, после чего они лишатся предоставленных Иерусалимом привилегий и иммунитета, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Речь идёт о представителях Нидерландов, работающих в Рамалле. Израиль уведомил нидерландское посольство о прекращении действия их дипломатического статуса на своей территории. Через семь дней после установленного срока сотрудники потеряют связанные с ним привилегии и иммунитет. Поводом стало решение нидерландских властей запретить импорт и продажу товаров из Иудеи и Самарии, Восточного Иерусалима и Голанских высот. Израиль расценил этот шаг как враждебную меру и ответил ограничением работы нидерландской дипломатической миссии.

Саар предложил Гааге сохранить контакты с палестинской стороной, но уже с территории Палестинской автономии. При этом он связал нынешний шаг с предыдущими действиями Израиля: в прошлом месяце израильские власти вывели нидерландскую делегацию из Международного центра поддержки Газы в Кирьят-Гате.

«Повторяю: Израиль не будет закрывать глаза на меры, направленные против него. Любая страна, действующая враждебно и в одностороннем порядке против Израиля, потеряет влияние и значимость в регионе. Также подчёркиваю неотложную необходимость решения проблемы растущего антисемитизма и подстрекательства, открыто проявляющихся на улицах Нидерландов. Этот антисемитизм и подстрекательство не только не встречают серьёзного противодействия — антиизраильская политика правительства Нидерландов их ещё и подпитывает», — заявил Саар.

А ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил подготовить материалы для возможного обращения в Международный уголовный суд против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Материалы будут касаться действий турецких властей в отношении курдов, а также утверждений о финансировании Анкарой палестинского движения ХАМАС. Распоряжение последовало на фоне действий турецкой стороны, которая ранее добивалась объявления Нетаньяху в международный розыск через Интерпол. Как утверждают источники, израильская сторона рассматривает подготовку дела в том числе как инструмент давления на Анкару.