Сборная Ирландии вышла на матч с Израилем, но отказалась от рукопожатий

Футболисты сборной Ирландии вышли на матч с Израилем, однако отказались от традиционного рукопожатия перед игрой. Встреча Лиги наций УЕФА прошла в венгерском Дебрецене. Перед стартом матча ирландские игроки также склонили головы во время гимна Израиля и появились на поле с чёрными повязками.

Решение участвовать во встрече команда приняла после продолжительного обсуждения. Большинство игроков проголосовали за выход на поле. Футбольная ассоциация Ирландии позднее официально подтвердила, что сборная проведёт запланированные матчи с Израилем.

При этом вратарь Гэвин Базуну отказался участвовать во встречах и покинул состав. Он объяснил решение своей личной позицией.

«Это решение основано на моих взглядах, что убивать невиновных — неправильно. Важно отметить, что моя позиция не против израильтян или израильского общества, но против зверств в регионе», — сказал Базуну.

Перед матчем ирландская команда также решила отказаться от обмена вымпелами. Чёрные повязки Футбольная ассоциация Ирландии объяснила намерением почтить память всех погибших в ходе конфликта. Израильская сторона заявляла, что была готова к обычному предматчевому рукопожатию.

На сборную Ирландии перед играми оказывали общественное давление с требованием бойкотировать встречи. Более 160 ирландских спортсменов ранее подписали открытое письмо с таким призывом. Футбольная ассоциация Ирландии также обращалась в УЕФА по вопросу участия Израиля в международных соревнованиях.

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