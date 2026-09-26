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Опубликовано 26 сентября, 18:36

Мерц заявил о готовности Германии успешно провести Олимпийские игры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Richard Juilliart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Richard Juilliart

Германия способна успешно принять Олимпийские игры, а от страны в борьбу за право их проведения вступит Мюнхен. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства.

По словам Мерца, у Германии появился кандидат на проведение Игр. Он подчеркнул, что страна смело движется вперёд и теперь вместе с Мюнхеном берётся за подготовку международной заявки. Канцлер выразил уверенность, что Германия способна обеспечить поддержку городу.

ФРГ трижды принимала Олимпийские игры. В 1936 году зимние соревнования прошли в Гармиш-Партенкирхене, а летние — в Берлине. В 1972 году летнюю Олимпиаду принял Мюнхен. Все последующие попытки вернуть крупнейшие спортивные соревнования в страну заканчивались неудачей. За последние десятилетия заявки Берлина, Лейпцига и Гамбурга отклонял либо Международный олимпийский комитет, либо сами граждане на местных референдумах.

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Берлин отказался от борьбы за проведение Олимпийских игр 2036-2044 годов

Интересно то, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках создания Четвертого рейха в Германии. По его словам, за этими попытками стоит канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Министр напомнил, что политик говорил о необходимости для Германии вновь стать главной военной силой Европы. Лавров подчеркнул, что считает такие слова не случайной оговоркой.

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Юлия Сафиулина
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