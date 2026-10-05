Израиль запретил въезд лидеру британских зелёных после сравнения сионизма с расизмом

Лидер британской партии зелёных Зак Полански не сможет въехать в Израиль после резонансного решения своей политической силы. Израильские власти связали запрет с резолюцией, в которой партия осудила сионизм и сравнила его с расизмом.

О решении сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, пишет Times of Israel. По данным издания, запрет на въезд был введён именно в отношении Полански после принятия документа на ежегодном съезде партии.

В резолюции британские зелёные заявили о неприятии сионизма, а также выступили против израильской политики на палестинских и сирийских территориях. Партия также призвала британское правительство прекратить поставки оружия Израилю и заявила о гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

Таким образом, решение израильских властей стало прямой реакцией на политическую позицию британской партии. При этом в резолюции зелёные также призвали Лондон противодействовать тому, что считают незаконной оккупацией палестинских и сирийских земель.

Ранее Life.ru писал, что Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал британское правительство и сравнил его с «государством-изгоем». Израильский премьер связал такую оценку с политикой Лондона в отношении Тель-Авива, включая признание Палестины и ограничения на поставки вооружений. При этом Нетаньяху заявил, что Израиль по-прежнему считает Великобританию союзником.