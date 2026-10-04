Нетаньяху сравнил правительство Британии с «государством-изгоем»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил британское правительство с «государством-изгоем» на фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами. Об этом он заявил в интервью Daily Mail.

По словам израильского премьера, Лондон, пытаясь сохранить поддержку части своего электората, идёт на уступки силам, которые Нетаньяху считает противниками Израиля.

«Правительство, чтобы снискать расположение своей политической базы, сошло с пути. Как государство-изгой», — заявил он.

Нетаньяху также раскритиковал британские власти за запрет импорта товаров из израильских поселений на Западном берегу, ограничения на поставки вооружений и признание Палестины. При этом он заявил, что Израиль по-прежнему рассматривает Великобританию как союзника, несмотря на серьёзные разногласия.

Премьер отдельно обратил внимание на сотрудничество разведслужб двух стран. По его словам, Израиль недавно передал Лондону информацию, которая помогла предотвратить предполагаемую атаку на авиабазу Фэрфорд.

Нетаньяху также затронул миграционный кризис в Великобритании и предупредил, что страна рискует потерять контроль над своими границами. При этом он выразил надежду, что отношения Лондона и Иерусалима ещё могут улучшиться.

Ранее Life.ru сообщал, что Израиль решил закрыть британское консульство в Восточном Иерусалиме в ответ на санкции Лондона. Великобритания до этого запретила импорт продукции из израильских поселений на Западном берегу и ввела ограничения на ряд связанных с ними услуг. В ответ Израиль также объявил о запрете на въезд для нескольких британских граждан и других дипломатических мерах.