Израильские разведывательные беспилотники стали дольше находиться в небе над Бейрутом. Об этом ТАСС сообщил источник в местной службе гражданской обороны. По его словам, аппараты летают на малой высоте, вызывая беспокойство жителей Ливана.

Собеседник агентства рассказал, что гул моторов слышен в центральной части ливанской столицы и на южных окраинах, где расположены офисы «Хезболлах». Об ударах по наземным целям во время описанных полётов он не сообщил. По данным того же источника, во второй половине дня беспилотники также появились над Тибнином, Тулином, Харисом и Фруном на юге Ливана, а также над горным районом Иклим-эль-Харруб.

По сводке Минздрава Ливана за 30 октября, с начала эскалации 2 марта в стране погибли 4389 человек, ещё 12 428 получили ранения.

Ранее Life.ru рассказывал, что армия Израиля установила оперативный контроль над высотами Али-эт-Тахер на юге Ливана, где ранее находился форпост шиитского движения «Хезболлах». Указаные высоты считаются стратегически важным районом: расположенная примерно в 15 километрах от израильской границы возвышенность позволяет контролировать значительную часть территории региона.