Израильские футболисты почтили память жертв 7 октября на матче с Ирландией

Футболисты сборной Израиля вышли на матч Лиги наций против Ирландии с чёрными повязками в память о жертвах атаки 7 октября 2023 года. Акцию предварительно одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщила Израильская футбольная ассоциация.

На повязках израильских игроков была указана дата «7.10». Встреча прошла 4 октября на нейтральном поле в сербском городе Бачка-Топола и завершилась со счётом 1:1.

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Ирландии отказалась от рукопожатий с израильскими футболистами перед первым очным матчем Лиги наций. Ирландцы тогда также вышли на поле с чёрными повязками и склонили головы во время исполнения гимна Израиля. При этом вратарь Гэвин Базуну отказался участвовать во встречах с израильтянами и покинул расположение национальной команды, объяснив решение своей личной позицией.