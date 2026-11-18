Израильская армия начала целенаправленную операцию за «жёлтой линией» в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильских силовиков.

Целью рейдов ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля стали объекты палестинского движения ХАМАС. По утверждению израильской стороны, эти сооружения представляют угрозу для военнослужащих, действующих в анклаве.

Между тем палестинские СМИ сообщили о продвижении израильских танков и другой бронетехники в центральных районах Газы. Как отмечает The Times of Israel, подобное передвижение произошло впервые после вступления в силу соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года.

«Жёлтая линия» обозначает рубеж размещения израильских войск, установленный в рамках соглашения о прекращении огня. Договорённости предусматривали поэтапный вывод сил Израиля, освобождение удерживаемых лиц и расширение гуманитарной помощи палестинскому населению.