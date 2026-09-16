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Опубликовано 15 сентября, 21:35

Израильские военные похитили корреспондента Press TV у Вифлеема

Накка Хамед. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / naqaahamed

Накка Хамед. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / naqaahamed

Корреспондент Press TV Накка Хамед была задержана израильскими военнослужащими на военном блокпосту неподалёку от Вифлеема на Западном берегу. Журналистка находилась в составе съёмочной группы, следовавшей в районе Туку к юго-востоку от города, сообщает телеканал.

Хамед ехала вместе с операторами, когда их машину остановили на военном посту. Военнослужащие проверили членов съёмочной группы, после чего оставили операторов на свободе, а журналистку увезли. Её дальнейшее местоположение неизвестно.

Задержание стало очередным эпизодом давления на корреспондента. Незадолго до этого в соцсетях на протяжении примерно месяца распространялись публикации израильских аккаунтов, направленные против Хамед. В них акцент делался на её работе в зоне «B» и сотрудничестве с Press TV. Несколько аккаунтов использовали практически одинаковые формулировки, ставя под сомнение возможность работы журналистки в этом районе без задержания.

Сама Хамед уже сталкивалась с применением силы во время подготовки репортажей. 6 августа она освещала израильский рейд в лагере беженцев Каландия. Военные использовали против находившихся там журналистов светошумовую гранату и слезоточивый газ. На представителях СМИ были жилеты и каски с обозначением прессы. Ещё один инцидент произошёл в декабре прошлого года: во время прямого эфира из Каландии журналистка была ранена резиновой пулей.

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Тимур Хингеев
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