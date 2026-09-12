Переговоры Израиля и Ливана перенесли из Рима в Вашингтон на октябрь

Очередную встречу представителей Израиля и Ливана в Риме перенесли с сентября на октябрь. Изначально стороны планировали провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

«Очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном, запланированный на следующую неделю в Риме, был отложен», — написал Равид в социальной сети X.

Вместо встречи в итальянской столице послы Израиля и Ливана проведут переговоры в Госдепартаменте США в Вашингтоне. Стороны обсудят последние события и выполнение рамочного соглашения между двумя странами.

Следующий официальный раунд переговоров стороны проведут в Риме уже в октябре. Перенос связан с еврейскими праздниками, конференцией в Париже в поддержку вооружённых сил Ливана и подготовкой к Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее Минздрав Ливана сообщил о 4359 погибших с начала эскалации. При этом после объявленного 19 июня перемирия израильские ВВС наносили удары по наземным целям в долинах Вади-эс-Сулюки и Вади-эль-Ходжейр, а также по посёлку Эль-Мансури в окрестностях Тира.