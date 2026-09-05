Минздрав Ливана сообщил о 4 359 погибших с начала эскалации

Число ливанцев, погибших в результате израильских ударов с начала эскалации 2 марта, достигло 4 359 человек, ещё 12 362 ранены, сообщил Минздрав республики. За последние сутки, по данным ведомства, погибли пять человек, 37 пострадали.

Несмотря на объявленное 19 июня перемирие, израильские ВВС нанесли удары по наземным целям в долинах Вади-эс-Сулюки и Вади-эль-Ходжейр, а также по посёлку Эль-Мансури в окрестностях Тира, отмечается в сводке.

Кроме того, израильские военные заминировали и взорвали десятки жилых домов и построек в населённом пункте Бани-Хайян — оплоте «Хезболлах». Командование Израиля заранее потребовало от мирного населения эвакуироваться из опасного района.

Ранее сообщалось, что армия Израиля установила контроль над высотами Али-эт-Тахер на юге Ливана, очистив район от боевиков «Хезболлах». Также завершено разминирование подземной военной инфраструктуры, сообщил источник Sky News Arabia.