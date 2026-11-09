Перед варкой или жаркой курицу необязательно отправлять под струю воды, рассказал академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, микроорганизмы уничтожает термическая обработка, которую мясо птицы проходит при приготовлении.

Возможные химические загрязнения мытьё также не устранит, отметил специалист. Он пояснил, что для контроля таких загрязнений существуют другие методы. Тем, кто считает ополаскивание обязательным этапом, собеседник «Абзаца» посоветовал изучить технологические карты приготовления блюд.

Ранее Life.ru выяснил, что брызги при мытье сырой курицы могут разносить бактерии по кухне. Микроорганизмы способны попасть на раковину, стол, овощи и готовую еду. Для разделки птицы рекомендовали использовать отдельные нож и доску.