Рыбу с личинками паразитов, вызывающих описторхоз, невозможно отличить от незаражённой по внешнему виду или запаху, рассказала врач-инфекционист Марият Мухина. По её словам, личинки имеют микроскопические размеры и находятся в мышечной ткани.

«Рыба не меняет своих органолептических свойств, внешне она никак не изменена», — отметила собеседница 360.ru.

Наиболее надёжным способом уничтожения личинок она назвала термическую обработку. Эксперт рекомендовала варить или жарить рыбу не менее 15–20 минут, уделяя особое внимание тщательному приготовлению крупных кусков.

Среди других способов обеззараживания специалист выделила горячее копчение, консервирование и глубокую заморозку. Для последней необходимо соблюдать температурный режим и время выдержки: при −28 градусах — не менее 32 часов, при −40 градусах — семь часов.