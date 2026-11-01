Врач объяснила, кому нельзя есть красную икру
Врач Фургал: Красную икру нельзя есть людям, страдающим от аллергии на рыбу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Красная икра может быть опасна для людей с аллергией на рыбу, гипертонией и заболеваниями почек. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала врач-терапевт, ассистент Департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Анна Фургал.
«Абсолютное табу — аллергия на рыбу. С осторожностью и только с разрешения врача — гипертоникам, людям с любой стадией хронической болезни почек — из-за нагрузки на клубочковый аппарат, при панкреатите и холецистите в стадии обострения», — пояснила эксперт.
Врач также предложила изменить привычный способ подачи красной икры. Вместо бутерброда со сливочным маслом она посоветовала использовать тарталетку со свежим огурцом. Вода и калий, содержащиеся в этом овоще, работают как природный антагонист натрия, помогая почкам выводить из организма лишнее. Молочный жир из сливочного масла, напротив, создаёт конкурентную среду, препятствуя встраиванию омега-3 в мембраны клеток.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при выборе икры людям с гипертонией, заболеваниями почек и склонностью к отёкам стоит смотреть прежде всего не на вид рыбы, а на количество соли в продукте. По словам медика, красная, чёрная и икра других рыб немного различаются по содержанию белков и жиров, однако при обычных небольших порциях эта разница для большинства людей не принципиальна. Гораздо большее значение может иметь состав конкретного продукта и количество добавленной производителем соли.