Красная икра может быть опасна для людей с аллергией на рыбу, гипертонией и заболеваниями почек. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала врач-терапевт, ассистент Департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Анна Фургал.

«Абсолютное табу — аллергия на рыбу. С осторожностью и только с разрешения врача — гипертоникам, людям с любой стадией хронической болезни почек — из-за нагрузки на клубочковый аппарат, при панкреатите и холецистите в стадии обострения», — пояснила эксперт.

Врач также предложила изменить привычный способ подачи красной икры. Вместо бутерброда со сливочным маслом она посоветовала использовать тарталетку со свежим огурцом. Вода и калий, содержащиеся в этом овоще, работают как природный антагонист натрия, помогая почкам выводить из организма лишнее. Молочный жир из сливочного масла, напротив, создаёт конкурентную среду, препятствуя встраиванию омега-3 в мембраны клеток.