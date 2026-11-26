В Турции задержали известного диджея и музыкального продюсера Бурака Йетера. О новом задержании в рамках антинаркотической операции среди знаменитостей пишет газета Cumhuriyet.

Музыкант с 2020 года входит в сотню лучших диджеев мира по версии журнала DJ Mag. Расследование преступлений, связанных с наркотиками и проституцией, ведёт генпрокуратура Стамбула.

В ночь на 25 ноября полиция задержала 24 представителя турецкого шоу-бизнеса. Девятерых из них впоследствии отпустили под судебный контроль, включая актрис сериала «Великолепный век» Дениз Чакыр и Бурджу Озберк.

Как правило, после задержания знаменитости проходят проверку на употребление запрещённых веществ. При положительном результате теста вопрос о мере пресечения решает суд.

Масштабные антинаркотические рейды среди артистов и блогеров проходят в Турции с октября 2025 года. В апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез заявил, что тесты выявили следы наркотиков у 77% прошедших проверку знаменитостей.