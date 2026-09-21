По делу о наркотиках задержана Афра Сарачоглу — звезда турецкого сериала «Зимородок»

Звезда турецкого кинематографа Афра Сарачоглу была задержана сотрудниками правоохранительных органов сразу по прибытии в страну. Полицейские перехватили артистку на территории воздушной гавани, пишет Turkishminute.

По данным местных средств массовой информации, знаменитость проходит фигуранткой по уголовному делу, связанному с оборотом наркотических средств. Официальное обвинение было вынесено ещё несколько дней назад, однако провести процессуальные действия ранее не представлялось возможным, так как Сарачоглу находилась за рубежом.

Силовики дождались посадки рейса и увезли знаменитость на допрос непосредственно из зоны прилета. Сама артистка категорически отвергает любые претензии в свой адрес и настаивает на полной непричастности к незаконным веществам.

Сарачоглу заявила о намерении активно сотрудничать со следственными органами и дать исчерпывающие показания для скорейшего прояснения ситуации. Широкой аудитории, в том числе за пределами Турции, артистка известна прежде всего благодаря главной роли в драматическом телесериале «Зимородок».

В 2026 году турецкие правоохранители уже неоднократно проводили антинаркотические операции с участием представителей шоу-бизнеса. В рамках других расследований в поле зрения силовиков попадали актёры, музыканты и модели. Life.ru сообщал, что в Стамбуле по делу о наркотиках задержали актрису Берен Саат и её мужа Кенана Догулу. Всего тогда в рамках операции были доставлены в полицию 22 представителя шоу-бизнеса.