Известного фаната «Зенита» по прозвищу Директор уже 18 дней ищут в Ленобласти

В Ленинградской области уже 18 дней разыскивают 57-летнего Виктора Левинзона — известного болельщика петербургского «Зенита» по прозвищу Директор. Мужчина исчез 5 октября и с тех пор не выходил на связь. Данные о поиске публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Последний раз Левинзона видели в районе СНТ «Приютино». Он вышел с дачного участка, оставив дома мобильный телефон, после чего его след потерялся.

По имеющимся сведениям, Левинзон направился в сторону Дороги жизни. Именно там мужчину заметили в последний раз, однако куда он пошёл дальше, неизвестно. Ситуацию осложняет состояние здоровья петербуржца — Левинзон страдает деменцией, из-за чего самостоятельно дорогу домой может не найти.

Виктор хорошо известен среди поклонников «Зенита» под прозвищем Директор.

Ранее Life.ru рассказывал о 79-летнем петербуржце, которого нашли после нескольких дней поисков. Пенсионер самостоятельно подошёл к экипажу ДПС и попросил помощи. Сотрудники полиции вызвали скорую, которая доставила мужчину в больницу. Медики сообщили, что угрозы его жизни нет.