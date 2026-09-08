Известный пермский поэт Богуславский трагически скончался в 59 лет
Обложка © VK / Андрей Мансветов
Пермский поэт Станислав Богуславский скончался на 60-м году жизни. О его смерти сообщил публицист Андрей Мансветов.
По словам Мансветова, Богуславский трагически ушёл из жизни в понедельник, 7 сентября. Обстоятельства произошедшего он не уточнил.
«Человек, любивший жизнь, как я не умею и никогда не научусь», — написал публицист, вспоминая своего коллегу.
Широкую известность Богуславский получил после выхода в 2022 году поэтического сборника «Книга из телефона». Его произведения также регулярно появлялись в литературном журнале «Вещь». Прощание со Станиславом Богуславским состоится 11 сентября в Перми.
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